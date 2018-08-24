الاتحاد الأوروبى يحذر إيطاليا بالكف عن إثارة التهديدات بشأن أزمة المهاجرين

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حذر الاتحاد الأوروبى ، إيطاليا اليوم الجمعة بالكف عن نشر التهديدات فيما يتعلق بأزمة المهاجرين، وذلك على خلفية تصريح نائب رئيس الوزراء لويجى دى مايو بأن روما من الممكن أن تقلص مساهمتها المالية فى الاتحاد الأوروبى إذا لم يجد حلا للأزمة.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر وينترشتاين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن الاتحاد الأوروبى هو منظمة مبنية على قوانين ويعمل بموجب القوانين وليس التهديدات".

كما دعا وينترشتاين جميع الأطراف المشاركة فى أزمة المهاجرين للعمل بشكل جماعى وبناء لإيجاد حل سريع لها.

يذكر أن إيطاليا كانت قد منعت بعض السفن المحملة بالمهاجرين والتى تم إنقاذها فى عرض البحر من أن الإرساء بموانئها، كما منعت نزول البالغين من سفينة أرست بالفعل حاليا بأحد الموانئ الإيطالية وعلى متنها 150 شخصاً.