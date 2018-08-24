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أسوشيتدبرس: غرق طالب مصرى فى بحيرة بولاية منيسوتا الأمريكية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:49 م
أسوشيتدبرس: غرق طالب مصرى فى بحيرة بولاية منيسوتا الأمريكية غريق - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن طالبا مصريا قد لقى مصرعه غرقا فى منطقى إيلى بولاية مينسوتا.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مسئولى الشرطة، أن الشاب المصرى عمار أبو النجا البالغ من العمر 18 عاما كان طالبا فى كلية أوبرلين فى أوهايو.

وقال شهود عيان للمحققين، إن الشاب كان يريدى سترة نجاة أثناء سباحته من الشاطىء وحتى حوض عائم ذهابا وإيابا فى بحيرتين متجاورتين قرب منطقة إيلى شمال ولاية منيسوتا مساء الثلاثاء الماضى، وقالت السلطات إنه قرر تكرار المحاولة بدون سترة النجاة لكنه غرق، وتم انتشال جثته بعد حوالى 30 دقيقة.


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