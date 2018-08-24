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أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:11 م
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 600 جنيه، متأثراً بزيادة سعر أوقية الذهب عالميا والتى ارتفعت 4 دولارات لتصعد من 1188 دولارا لتسجل حاليا 1192 دولار حالياً.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي:

 
 
عيار 18: 514 جنيها
عيار 21: 600 جنيه
عيار 24: 686 جنيها
الجنيه الذهب: 4800 جنيه
أوقية الذهب: 1192 دولارا
 
 
 
 
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.
 
أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرية ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى آخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين جميع محافظات القطر المصرى.
 
وقال نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية فى وقت سابق، إن هبوط أسعار الذهب الأيام الماضية أدى إلى انتعاش حركة المبيعات وكذلك تحرك السوق بعد فترة كبيرة من الركود، لافتاً إلى أنه لا يمكن التكهن باستمرار الأسعار عند هذا الحد وقد ترتفع الايام المقبلة مع صعود أوقية الذهب نتيجة انخفاض المعروض من المعدن النفيس عالمياً.
 
وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن مبيعات الذهب خلال احتفالات عيد الأضحى ساهمت أيضا بصورة ملحوظة فى تحريك المياه الراكدة فى سوق الذهب وانتعاش المبيعات.
 

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