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مياه القناة تنهى مشكلة هبوط خط صرف الجزيرة الوسطى بتجارى الإسماعيلية

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:40 م
مياه القناة تنهى مشكلة هبوط خط صرف الجزيرة الوسطى بتجارى الإسماعيلية جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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أعلن المهندس جمال الحسينى القائم بأعمال مياه القناة إنهاء أعمال فرق الطوارئ لحل مشكلة هبوط صرف الجزيرة الوسطى بشارع التجارى بالشيخ زايد محافظة الإسماعيلية، بمتابعة المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية.

 

وأشار الحسينى، إلى أنه تم تركيب بدالة لحل مشكلة هبوط خط صرف الجريرة الوسطى بالشارع التجارى، وقام فريق الصيانة بإصلاح وتركيب قطع غيار جديدة للطلمبة التركى، كما قام فريق شبكات الصرف الصحى، بصب 2 شنبر لمطبقين صرف صحى بمنطقه الوابورات.

 

وأضاف القائم بأعمال رئيس شركة مياه القناة، أن فريق شبكات المياه قام بإصلاح 2 كسر بمنطقة زهير صبرى وفريق شبكات الوادى الأخضر، بمد خط مواسير 4 بوصات بمسافة 1050 مترا بالجهود الذاتية وكسح مجزر القصاصين ورفع 35 نقلة من مساكن أم عزام، وتطهير انسداد منطقة الروضة خلف الزخرفية والطريق الدائرى، وتم إنهاء أعمال التطهير.

 


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