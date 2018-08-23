مكافحة الفساد بالعدل تفحص عدد من شكاوى المواطنين ضد وزارات وجهات حكومية

كتب إبراهيم قاسم

تبدأ وزارة العدل ممثلة فى الإدارة العامة للشكاوى ومكافحة الفساد، فى فحص عدد من شكاوى المواطنين ضد بعض الوزارات والجهات الحكومية وبعض المستشارين عقب أجازة عيد الاضحى المبارك.

وعلم "اليوم السابع" من مصادره، أن إدارة مكافحة الفساد بوزارة العدل، تلقت أكثر من 200 شكوى خلال شهرى يوليو وأغسطس والتى تم فحصها وأنه سيتم استكمال الفحص، لأكثر من شكوى.

وقالت المصادر أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم تتلقى شكاوى المواطن بشكل دورى وتقوم باحالتها إلى الأمانة الفنية بالإدارة لفحصها، وإعداد تقرير بشأن كل شكوى على حدا، ثم عرضها على مساعد وزير العدل للبت فيها ، مشيرة إلى أن هناك بعض الشكاوى يتم احالتها لوزير العدل لاتخاذ مايلزم بشأنها.

وأوضحت المصادر أن الشكاوى الكيدية يتم استبعادها بينما يتم التحقيق فى باقى الشكاوى الصحيحة وأحالت بعضها لإدارة التفتيش وأخرى للنيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز الشكاوى التى ترد للإدارة تتمثل فى الشكوى من الروتين وأخرى بالشهر العقارى وبعضها متعلق بفساد موظفين عموميين أما الخاصة بالمستشاريين فتتعلق بالظلم من الأحكام والتى يتم البت فيها على الفور .

وتقوم الإدارة بمتابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة أوعليها والتنسيق بشأنها مع هيئة قضايا الدولة.

وتتلقى وزارة العدل الشكاوى الواردة من آلافراد باليد أو البريد أو الفاكس رقم 0227952694 أو أو تلغرافيا أو البريد الالكترونى للإدارة cmasc@jp.gov.eg أو البريد الالكترونى الخاص ببوابة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء http://www.complain.idsc.gov.eg/gcp/stakeholder/form.aspx