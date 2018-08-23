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مكافحة العنف ضد المرأة تسيطر على وسط البلد لمنع التحرش

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:38 ص
مكافحة العنف ضد المرأة تسيطر على وسط البلد لمنع التحرش شرطة نسائية بوسط البلد
كتبت - أمانى الأخرس
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قامت ، إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، بشن حملة مسائية لتأمين وجود الفتيات والسيدات فى دور السينما، ومنطقة كورنيش النيل بوسط القاهرة، لمنع وقوع أى حوادث تحرش بهن خلال احتفالهن بعيد الأضحى المبارك.
 
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وتنفذ إدارة  مكافحة العنف ضد المرأة بقيادة العميد نشوى محمود خطة أمنية كبيرة، بالانتشار فى الأماكن والتجمعات والحدائق والمتنزهات وبمحيط دور السينما وفى الشوارع، لمنع التحرش بالفتيات، وهو ما تسبب فى حالة من الإطمئنان لدى الأسر المصرية التى خرجت اليوم للاحتفال بالعيد.
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وخصصت الإدارة غرفة عمليات مكبرة بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة مرتبطة بجميع غرف العمليات على مستوى الجمهورية، لتلقى الشكاوى من الضحايا وسرعة فحصها، وزيادة عناصر الشرطة النسائية فى مترو الأنفاق، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وفى بعض الأماكن الحيوية للتصدى للظاهرة بحسم وقوة ومنعها.
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