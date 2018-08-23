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مصرع ربة منزل اصطدم بها قطار فى طما شمال سوهاج

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:01 ص
مصرع ربة منزل اصطدم بها قطار فى طما شمال سوهاج اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقيت منذ قليل، سيدة مصرعها عقب اصطدام القطار رقم 987 مكيف القادم من سوهاج فى اتجاه القاهرة، أثناء عبورها من مزلقان الزهراء القبلى بدائرة مركز طما لحظة مرور القطار.
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بمحطة طما، يفيد بوفاة سيدة عقب اصطدام قطار بها لحظة عبورها المزلقان وهو مغلق.
 
وبالفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما بوفاة ربة منزل مجهولة الهوية، عقب اصطدام القطار رقم 987 مكيف قادم من سوهاج إلى القاهرة حال عبورها من مزلقان الزهراء القبلى دائرة المركز دون أن تنتبه لمرور القطار.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى، وجار عمل نشرة بوصاف ربة المنزل للتعرف عليها، وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
 

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