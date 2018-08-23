محافظ بورسعيد: بدء تطوير شارع محمد علي عقب العيد وفتح 11 محور مرورى

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد علي عقب إجازة عيد الأضحي وتحويله إلي شارع يجسد تراث المدينة والعصور التاريخية لمصر وبورسعيد بدءا من عصر محمد علي وحتي العصر الحديث وسيتم تنفيذ المشروع علي ثلاثة مراحل امتدادًا من منفذ الرسوة وحتي نهاية الشارع عند تمثال الزعيم جمال عبد الناصر في مدخل ميدان الشهداء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد، بحضور روساء الأحياء ومديري الطرق والإسكان والمرور والمرافق.

وقال "الغضبان" أنه سيواكب تطوير شارع محمد علي فتح 11 محور مروري من الطرق الرئيسية في قلب المدينة وهي الشوارع الموازية لشارع محمد علي والموازية له حتي شارع الأمين في حي المناخ وسوف يتم فتح هذة الشوارع لحركة المرور فتحًا كاملا بدون أي إشغالات وتركيب إشارات مرورية وعلامات ضوئية وعلامات الانتظار وعبور للمشاة لإحداث السيولة المرورية الكاملة وعدم التاثر بحركة التطوير التي ستتم في شارع محمد علي وتستوجب تحويل حركة السيارات الي هذه الشوارع الموازية له طبقا لسير العمل في كل مرحلة من مراحل المشروع.

وناشد المحافظ أبناء المدينة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المشروع دون أي معوقات والذي سيحدث نقلة حضارية كبيرة في شكل المدينة ومظهرها أمام أبناء المحافظة وضيوفها من الزوار.