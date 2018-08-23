محافظ القليوبية: تحصين 8 مليون طائر لمكافحة انفلونزا الطيور

القليوبية إبراهيم سالم

وجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديريات الامن والصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، وادارة شئون البيئة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، وذلك من خلال حظر اقامة كافة المعارض وسباقات الطيور منذ بداية شهر اكتوبر 2018 حتى مايو 2019، وذلك فى اطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة انتشار مرض انفلونزا الطيور ومع قرب بداية موسم هجرة الطيور.

وشدد المحافظ، بتنشيط الكمائن لضبط أى طيور يتم نقلها بدون تصريح طبقا للقانون 70 لسنة 2009.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة أمل العسيلى مدير الطب البيطرى، إلى أنه تم تحصين 8 مليون طائر، كما تم الكشف عن عدد 52 الف و643 ذبيحة بمجازر الحيوانات بالمحافظة قبل وبعد الذبيح وتم التصريح بما هو صالح منها للاستهلاك الأدمى.

وأضافت، أنه تم عمل زيارات ميدانية للقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، تم من خلالها عقد 210 ندوة و1870 لقاء إرشادي شارك فيها 312 لجنة تحصين، مشيراً إلى أن المديرية تواصل جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها وتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه، أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، استمرار حملات التحصين ضد مرض انفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتسجيل الحيوانات تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالعلاج والتصدي لمرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن إطلاق الحملة الأولى للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية يأتي في إطار دور وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر وتنميتها من خلال تحصين الحيوانات وحمايتها من الأمراض الوبائية المختلفة .

وشدد "عشماوى"، على ضرورة إنجاح تلك الحملات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمحافظة بقدر عال من الإحترافية لرفع أي معاناة عن كاهل الفلاح والعمل على تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون الرقي بالثروة الحيوانية .

و من جانب اخر اكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أن مديرية الرى بالقليوبية برئاسة المهندس طارق عواد وكيل وزارة الرى بالقليوبية تنفذ عدة مشروعات وهي عبارة عن "أعمال صناعية وحديدية – إنشاء كباري -تغطيات- أعمال تطهيرات – أعمال إحلال وتجديد وصيانة بوابات وهدارات و مصبات" بالمحافظة، حيث تهدف تلك المشروعات إلي تحسين حالة الري للأراضي المقرر ريها، وأيضا توفير المياه اللازمة لأغراض الشرب والصناعة وتقدر تلك المشروعات بتكلفة إجمالية حوالي 254مليون جنيه، وبيانها كالتالي

ففى مجال الموارد المائية والرى تقوم الادارة بتنفيذ أعمال في نطاق المحافظة بتكلفة إجمالية حوالي 51 مليون جنيه وهي عبارة عن أعمال التطهيرات السنوية لشبكة الترع بزمام الهندسات التابعة للإدارة وأيضاً إحلال وتجديد الاعمال الحديدية وعمل كباري جديدة وصيانة الكباري القائمة وبوابات ومصبات نهايات الترع كما تقوم أيضاً بأعمال تغطية الترع المارة بالكتلة السكنية بمناطق متفرقه نطاق المحافظة "تغطية ترعة المسروعة زمام هندسة كفر شكر الخطة -تغطية ترعة ترسا زمام هندسة طوخ - تغطية ترعة الساحل وترعة سامي القبلية زمام هندسة قليوب - تغطية ترعة الزيتون واستكمال تغطية ترعة الديسة زمام هندسة كفر شكر وقليوب".

كما تقوم أيضاً الإدارة العامة لصرف القليوبية بتنفيذ عده مشروعات نطاق المحافظة عبارة عن أعمال تطهيرات بالمصارف بدائرة المحافظة حيث يتم تطهير الرواسب والمخلفات والروية اضافه الي صيانة شبكة الصرف المغطي بمناطق سندبيس والبرادعة وطحلة الأول ويتم ايضا ترميم وصيانة جسور وكباري وتقدر المشروعات بتكلفة إجمالية حوالي 49 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن الإدارة العامة للتوسع الأفقي بشرق الدلتا بتنفيذ أعمال تجريف الرياح التوفيقي وأعمال صيانة كوبري سيرياقوس علي ترعة الاسماعيلية نطاق المحافظة وتقدر المشروعات بتكلفة إجمالية حوالي 24 مليون جنيه.

كما تقوم الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل جنوب فرع دمياط بزفتي، بتنفيذ عده مشروعات علي مجري نهر النيل نطاق المحافظة عبارة عن أعمال تطهير مجري نهر النيل في الجزء المار بالمحافظة بداية من القناطر الخيرية وحتي كفر شكر بالكيلو 63.200، كما تقوم أيضاً بأعمال الاحجار والتكاسي لجسر النيل بناحية الصفين والمنشأة الكبري بمركز كفر شكر وأعمال الحماية للجسر بمدينة بنها بالبر الايمن وتقدر التكلفة الأجمالية للمشروعات بحوالي 9 مليون جنية.

واستطرد، أن الإدارة العامة لمشروعات صرف شرق الدلتا بتنفيذ عده مشروعات عباره عن انشاء سحارة علي مصرف بلبيس اسفل ترعه الإسماعيلية وسحارة علي مصرف طحلة أسفل الرياح التوفيقي وسحارة أسفل ترعه الفلفيلة وسحارة أسفل ترعه البرشومية وتقدر التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات بحوالي 121مليون جنيه