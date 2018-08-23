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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:02 ص
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عامل يشعل النار فى سيارة زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بينهما بالدقهلية

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:58 ص
عامل يشعل النار فى سيارة زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بينهما بالدقهلية حريق سيارة ـ صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أشعل عامل بمركز الستامونى بناحية بلقاس النار فى سيارة زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بينهما

تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الى مامور مركز الستامونى من المدعو فريد ح ا 40 سنة ومقيم بندر الستامونى بقيام شقيق زوجته على ح ا 30 سنة عامل ومقيم ذات العنوان باشعال النيران بسيارته حال تركها أمام منزلة لوجود خلافات عائلية بينهما بسبب المصاهرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم ضبط المتهم ، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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