عامل يشعل النار فى سيارة زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بينهما بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أشعل عامل بمركز الستامونى بناحية بلقاس النار فى سيارة زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بينهما

تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الى مامور مركز الستامونى من المدعو فريد ح ا 40 سنة ومقيم بندر الستامونى بقيام شقيق زوجته على ح ا 30 سنة عامل ومقيم ذات العنوان باشعال النيران بسيارته حال تركها أمام منزلة لوجود خلافات عائلية بينهما بسبب المصاهرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم ضبط المتهم ، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.