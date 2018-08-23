صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط سيارة بداخلها نصف طن ملابس مهربة ببورسعيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت شرطة محور قناة السويس، من ضبط سيارة بداخلها كمية من الملابس والأحذية المستوردة، وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وزنت حوالى نصف طن ببورسعيد.

تلقى اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويسن إخطارا من اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث الإدارة، يفيد بورود معلومات مفادها اعتزام مجموعة من الأشخاص، تهريب كميات كبيرة من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، عبر المدقات والدروب غير الشرعية المتاخمة لمنفذ الجميل الجمركى لخارج مدينة بورسعيد .

وتم تقنين الإجراءات، وإجراء عدة أكمنة، أسفر أحدها عن ضبط السيارة رقم "ط ع ص 6154"، قيادة "هانى. س.ع"، و مقيم حى العرب ببورسعيد، وبحوزته كميات كبيرة تزن نصف طن من البضائع الاجنبية المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، ملابس وأحذية، تم التحفظ على السائق والسيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.