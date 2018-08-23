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صور.. رفع 30 طن قمامة فى ثالث أيام عيد الأضحى ببنها

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:27 ص
صور.. رفع 30 طن قمامة فى ثالث أيام عيد الأضحى ببنها رفع مخلفات بقرية كفر الجزار ببنها
القليوبية إبراهيم سالم
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واصلت الجهات التنفيذية بمركز ومدينة بنها، أعمال رفع القمامة للحفاظ على المنظر العام للمدينة، حيث قامت الوحدة المحلية بكفر الجزار برفع المخلفات من الطرق الرئيسية، تحت إشراف أحمد سليمان رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، مشيرا إلى أنه تم نقل 30 طن مخلفات فى ثالث أيام عيد الأضحى.
 
وأكد سليمان فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على الوحدات بسرعة مواجهة أزمة القمامة بشكل حازم بناء على توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والعمل على نقل القمامة بشكل مستمر خلال فترتى الصباح والمساء منعا لتكدسها والظهور بشكل غير لائق أمام المواطن.
 
وأوضح سليمان، أنه تم تكثيف ورديات العمل خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى ما تم رفعه منذ بدء احتفالات عيد الأضحى حتى الآن 200 طن مخلفات.
 
 
رفع مخلفات بقرية كفر الجزار ببنها 2
رفع مخلفات بقرية كفر الجزار ببنها 

رفع مخلفات بقرية كفر الجزار ببنها 3
رفع مخلفات 

رفع مخلفات بقرية كفر الجزار ببنها
رفع مخلفات بقرية كفر الجزار

 


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مدينة بنها

كفر الجزار

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