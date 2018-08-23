صور .. القناطر الخيرية تواصل استقبال المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

واصلت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية استقبال المواطنين في صباح اليوم الثالث من احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت اقبالا متوسط صباح اليوم الخميس، على أن يبدأ تزايد اعداد المواطنين في الفترة المسائية للاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تضمها تلك الحدائق، والحرص على التقاط الصور التذكارية أثناء ركوبهم المراسي النيلية.

كما شهدت الحدائق تجمع الأطفال، الذين تسابقوا على ركوب الخيل والجمال وسط فرحة عارمة.

وأكد رجب النقيدي، رئيس مدينة القناطر الخيرية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بمجلس المدينة لم ترصد حتى الآن أية مخالفات، وأنه يتم العمل على قدم وساق للتيسير على المواطنين للاستمتاع بالاحتفالات.

واضاف "رئيس مدينة القناطر"، أنه تم التنسيق مع اداره المسطحات المائية لتنفيذ حملات تفتيشية علي المعديات و الوحدات النهرية بنهر النيل بقطاع مركز مدينة القناطر الخيرية للتأكد من إلتزامها بقواعد الأمان و السلامة حفاظاً علي المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك .

وأيضاً تم النسيق مع الإدارة التمونية والبيطرية والصحة لتكثيف الحملات التموينية علي محال بيع اللحوم و الأسماك و المجازر لضبط الأسعار وأي مخالفات أو أسماك ولحوم فاسدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار رئيس المدينة، أن الإدارة العامة لري قناطر الدلتا قامت بتجهيز كافة الحدائق و المتنزهات لاستقبال الوافدين والزائرين لحدائق مدينة القناطر الخيرية.