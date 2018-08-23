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صور.. الأمن البرزيلى يضبط شاحنة محملة بالمخدرات فى مدينة ريو دى جانيرو

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:53 ص
صور.. الأمن البرزيلى يضبط شاحنة محملة بالمخدرات فى مدينة ريو دى جانيرو الأمن البرازيلى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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ضبط الجنود البرازيليون ورجال الشرطة اليوم الخميس، شاحنة محملة بمخدرات بحجم غابة حى شاتوبا الفقير خلال عملية ضد تجار المخدرات فى ريو دى جانيرو.

 وحمل الجنود شاحنة بحجم مخدّرات فى حى شوبا الفقير خلال عملية ضد تجار المخدرات فى مدينة ريو دى جانيرو.

وصلت الحرب على المخدرات عام 2018، ذروتها فى ريو دى جانيرو ذروته الدامية، عندما كان 11 شخصا على الأقل يشتبه المجرمين وجنديين قتلوا فى عملية عسكرية ضخمة من خلال الأحياء الفقيرة فقرا وخلال ساعة الذروة مطاردة سيارة الشرطة.

ضبط الشحنة
ضبط الشحنة

 

شحنة المخدرات فى البرازيل
شحنة المخدرات فى البرازيل

 

الأمن البرازيلى يضبط شحنة المخدرات
الأمن البرازيلى يضبط شحنة المخدرات

 

جانب من شحنة المخدرات
جانب من شحنة المخدرات

 

جانب من شحنة مخدرات البرازيل
جانب من شحنة مخدرات البرازيل

 

 


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