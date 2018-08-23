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رقص بالعصا وطبل ومزمار فى احتفالات العيد بقرية العشى بالأقصر

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:12 م
رقص بالعصا وطبل ومزمار فى احتفالات العيد بقرية العشى بالأقصر احتفالات بالمزمار
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل الأهالى بمحافظة الأقصر احتفالاتهم بعيد الأضحي المبارك في قرية العشي شمالي المحافظة، بوصلات من الطبل والمزمار البلدي الذي يظهر في جميع الاحتفالات طوال العام، وركوب الخيول والرقص بالعصا والتحطيب، وسط سعادة الكبار والصغار.
 
ومن جانبه، قال مصطفي حرز الله أحد أهالى قرية العشي لـ"اليوم السابع"، إن القرية تحافظ علي التراث في جميع الاحتفالات والأعياد والمناسبات طوال العام، وتخرج فرق المزمار الشعبية لتحيى الاحتفالات فى العيدين "الفطر والأضحى"، والمولد النبوى ومولد الشيخ العشي وغيرها من المناسبات المبهجة للجميع من الكبار والصغار والذين يدخلون في أجواء من السعادة والرقص بالعصا.

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