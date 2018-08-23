video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"دستورية" مدغشقر تبطل ترشح 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:27 ص
"دستورية" مدغشقر تبطل ترشح 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية مظاهرات فى مدغشقر
أ ش أ
إضافة تعليق

أبطلت المحكمة الدستورية العليا فى مدغشقر، وهى أعلى محكمة فى البلاد والمسؤولة عن التحقق من صحة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، ترشيح 10 أشخاص للانتخابات المقررة فى 7 نوفمبر المقبل ليصبح عدد المرشحين 36.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم (الخميس) أن طلبات الترشح كانت غير مكتملة وتفتقر للسجل الجنائى وشهادة إقامة ومرشح غير مسجل فى القائمة الانتخابية حيث تعد بعض أسباب استبعاد 10 متنافسين الانتخابات بينهم نجل الرئيس السابق "فيليبيرت تسيرانانا".

واضاف الراديو أن قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة تضم ثلاثة رؤساء سابقين لمدغقشر وهم "ديدييه راتسيراكا" و"مارك رافالومانانا" و"أندرى راجولينا" فضلا عن الرئيس الحالى "هيرى راجاوناريمامبيانينا".

كانت الاحتجاجات قد اندلعت فى العاصمة "أنتاناناريفو" ضد الحكومة فى الفترة ما بين 15 و27 أبريل الماضى، مطالبة باستقالة الرئيس عقب رغبته فى تنفيذ قوانين انتخابية جديدة قبل إجراء الانتخابات.

يذكر أنه فى 28 أبريل الماضي، أمرت المحكمة الدستورية بتشكيل حكومة ائتلافية تجمع وزراء من أحزاب سياسية مختلفة والتى بدأت مهمتها فى 12 يونيو الماضي والتى تعمل على إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.

يشار إلى أنه فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات، عين الرئيس راجوناريمابيانا "كريستيان ناتسى" – المسؤول الرفيع المستوى فى منظمة العمل الدولية – رئيسا للوزراء، كما تم عزل نحو 10 من أصل 30 وزيرا من مناصبهم.

وطبقا للدستور، يجب على الرئيس تقديم استقالته قبل المرحلة الأولى من الاقتراع بشهرين مما يسمح له بالترشح مرة أخرى أمام اثنين من الرؤساء السابقين، يحمل كلاهما ماضيا مثيرا للجدل نوعا ما


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدغشقر ورئيس سابق يخوضان انتخابات الرئاسة فى نوفمبر

رئيس وزراء مدغشقر يعقد اجتماعا مع نقابة المعلمين للتوصل إلى حل لإنهاء الإضراب

رئيس وزراء مدغشقر الجديد يعد بانتخابات "حرة" و"شفافة"

مدغشقر

المحكمة الدستورية

الانتخابات الرئاسية فى مدغشقر

مرشحو الرئاسة بمدغشقر

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة