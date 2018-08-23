جنوب أفريقيا تطلب توضيحا لتغريدة ترامب عن مصادرة أراض

رويترز

قالت هيئة البث الحكومية فى جنوب أفريقيا اليوم الخميس إن الرئاسة ستسعى للحصول على توضيح من السفارة الأمريكية بشأن تغريدة للرئيس دونالد ترامب عن مصادرة الحكومة لأراض من مزارعين بيض.

وكتب ترامب مساء أمس الأربعاء على تويتر يقول إنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكى دراسة "الاستيلاء على أراض ومزارع ونزع ملكياتها فى جنوب أفريقيا وقتل لمزارعين على نطاق واسع".

وقالت كوسيلا ديكو، المتحدثة باسم الرئيس سيريل رامابوسا اليوم الخميس، إن ترامب حصل على معلومات خاطئة بشأن إصلاحات ملكية الأراضي التى تعتزم جنوب أفريقيا تنفيذها.

وأضافت ديكو "لاحظت الرئاسة تغريدة ترامب التى نرى أنها بنيت على معلومات خاطئة... سنتعامل مع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية".