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ترامب يطالب وزير خارجيته النظر فى مصادرة أراضى وقتل المزارعين البيض فى جنوب أفريقيا

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:08 ص
ترامب يطالب وزير خارجيته النظر فى مصادرة أراضى وقتل المزارعين البيض فى جنوب أفريقيا ترامب
كتب محمد تهامى زكى
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طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من وزير خارجيته "مايك بومبو" النظر بعناية شديدة فى الاستيلاء على الأراضى الزراعية ومصادرتها وقتل المزارعين فى جنوب إفريقيا.

          

وقال ترامب: "لقد طلبت من وزير الخارجية أن يدرس عن كثب عمليات الاستيلاء على الأراضى والمزارع ومصادرة الأراضى الزراعية فى جنوب إفريقيا والقتل الواسع النطاق للمزارعين، تستولى حكومة جنوب إفريقيا الآن على الأراضى من المزارعين البيض".

ترامب
ترامب

 

الجدير بالذكر أن مصادرة الأراضى وقتل المزارعين من البيض فى جنوب أفريقيا مستمرة منذ عام 1994 عقب سقوط نظام الفصل العنصرى.


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المزارعون

الاقليات البيضاء

جنوب افريقيا




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