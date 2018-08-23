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الخميس، 23 أغسطس 2018 01:47 م
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العقوبات الغربية على روسيا لن تؤثر على سياسة موسكو على المدى القصير

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:14 م
العقوبات الغربية على روسيا لن تؤثر على سياسة موسكو على المدى القصير بوتين
ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن العقوبات الغربية على روسيا، ورغم أنها تشل آفاق البلاد الاقتصادية على المدى الطويل، لكن من غير المؤكد أن تنفيذ إجراءات أكثر صرامة قد يثير أزمة شديدة بما يكفى على المدى القصير ليكون له تأثير خطير على السياسة الروسية.

 وذكرت الصحيفة أن العقوبات الغربية على روسيا تحولت من ضربات اقتصادية محددة إلى حرب استنزاف استمرت لسنوات.

وكانت واشنطن تقود الطريق هذا العام، وعاقبت روسيا على تدخلها فى سوريا وأوكرانيا وفى المجال السيبرانى، بالإضافة إلى ما وصفته الصحيفة بـ "النشاط الخبيث العام" فى جميع أنحاء العالم، وفى الوقت نفسه، كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد بنى الدفاعات الاقتصادية لبلاده، مما وضع الأولوية على الاستقرار طويل المدى عن السياسات التى يمكن أن تحفز النمو.

 لكن النتيجة كانت أنه على المدى القصير، ليس متوقعا أن يكون تنفيذ إجراءات أكثر صرامة قد يثير أزمة شديدة لها تأثير خطير على السياسة الروسية، على الرغم من أن العقوبات تشل بالفعل آفاق روسيا الاقتصادية على المدى البعيد.

 وقال ألكسندر أبراموف، المتخصص فى الشئون المالية فى المدرسة العليا للاقتصاد فى موسكو، إن العقوبات لم تكسر استقرار الاقتصاد الكلى فى البلاد، لكن العقوبات تقطع الطريق أمام التنمية، فمن حيث الإسراع فى معدلات النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة، فإن العقوبات تضعف إمكانيات البلاد.

وفى الأشهر الأخيرة، قامت الولايات المتحدة بفرض قيود اقتصادية على أشخاص وكيانات روسية ست مرات على الأقل، وكان من بين الأهداف بنك روسى وكبار رجال الأعمال ومتصيدين على الإنترنت.

 

 


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