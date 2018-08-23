الشرطة الفرنسية: ضحيتا حادث الطعن بباريس هما أم المهاجم وأخته

رويترز

قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية إن القتيلتان فى حادث الطعن بباريس هما أم المهاجم وأخته.

وكان تنظيم داعش الإرهابى قد أعلن مسؤوليته عن هجوم باريس دون تقديم دليل يثبت صحته. وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم فى بيان على الإنترنت إن منفذ الهجوم "جندى من جنود داعش ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".