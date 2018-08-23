"الزراعة" تعلن استقبال المجازر 10073 أضحية أول وثان أيام عيد الأضحى

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، إن الإدارة المركزية للمجازر استقبلت أول وثان أيام عيد الأضحى المبارك، 10072 أضحية من بين أضاحى أهالى وجمعيات خيرية، وبيانها كالتالى: 5670 عجل بقرى و809 عجل جاموس و585 عجل أبقار مستورده سودانى و صومالى، و752 أبقار 462 جاموس و 1643 ماعز /ضان و151 جمل.

وأضافت محرز، فى بيان، أن المستورد يتم ذبحه من عجول الذبيح الفوري بمجزر أبو سمبل و مجازر البحر الأحمر، وأن أبواب المجازر مازالت مفتوحة اليوم لذبح أضاحى عيد الأضحى، مناشدة المواطنين الذبح فى المجازر العامة حفاظا على البيئة وضمانا لسلامة اللحوم مع العلم أن ذبح الأضاحى خدمة مجانية تقدمها المجازر خلال أيام العيد.

ووجهت نائب وزير الزراعة الشكر والتقدير إلى أطباء المجازر، وكل العاملين بها الذين يوصلون العمل يوميا من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل ويبذلون جهود كبيرة لمساعدة المواطنين.