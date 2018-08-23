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الداخلية تعلن القبض على المتهمين بالسطو على محاسب مصنع بالعبور

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:47 م
الداخلية تعلن القبض على المتهمين بالسطو على محاسب مصنع بالعبور المتهمون والمضبوطات
كتبت : دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع  مديرية أمن القليوبية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من محاسب بمصنع للملابس الجاهزة بالعبور وإعادة المبلغ المسروق.
 
كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة العبور بالقليوبية من محاسب بمصنع للملابس الجاهزة، أنه عقب صرف مبلغ 60 ألف دولار، 150 ألف جنيه من أحد البنوك بمنطقة العبور وحال توجهه للمصنع مستقلاً سيارة صحبة سائق السيارة ويدعى " أحمد . ع . م" وعامل بذات المصنع إعترضهم مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية وهددوهم بسلاح نارى وإستولوا منهم على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب .
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من أحمد.ع.م ، سائق السيارة ، 40 سنه ، مقيم المرج بالقاهرة، وإبراهيم.ح.ع، فرد أمن بشركة مياه الشرب ،39 سنه  ، مقيم مشتول السوق بالشرقية و إسلام.ز.م، سائق ، 32 سنه ، مقيم بالخانكة ، ومحكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "تعدى على أرض ملك الدولة بمركز الخانكة "، و محمد.أ.ع، عاطل ،27 سنه  ، مقيم مشتول السوق ، ومحكوم عليه بالحبس 5 شهور فى 3 قضايا "تبديد - ضرب - سلاح أبيض" و أحمد.ع.ع ، بائع ،49 سنه  ، مقيم مشتول السوق  و محمد.  ع.  ع  ، صاحب مخبز ،39 سنه  ، مقيم مشتول السوق، و محمود.م.أ ، عامل 27 سنه  ، مقيم مشتول السوق و نادر.ع.ر ، 44 سنه  ، مقيم مشتول السوق ‘ و إسماعيل.ص.ح ، عاطل ، 24 سنه ، مقيم بالخانكة، و تامر.م.س ، عاطل ، 28 سنه ، مقيم بالخانكة ، محكوم عليه بالحبس فى قضية "هروب من المراقبة بمركز الخانكة، ومحمد.س.ص ، عاطل ، 30 سنه ، مقيم بالخانكة و خالد.ط.ع ، عاطل ، 29 سنه ، مقيم بالخانكة، محكوم عليه بالحبس فى قضيتى "ضرب" .
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين من الأول حتى التاسع وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وأن الأول "سائق السيارة" إستعان بصديقه "المتهم الثانى" الذى بدوره إستعان بباقى المتهمين وأمدهم السائق بالمعلومات عن السيارة وخط سيرها عقب الخروج من البنك ، حيث قاموا بإرتكاب الحادث مستخدمين السيارة النقل "ملك الأول" وفرد خرطوش ، وإقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم ، أرشدوا عن 34 ألف و300 دولار و167 ألف و500 جنيه من المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة وقرروا بأن السلاح النارى المستخدم وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهمين الهاربين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

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