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30 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:35 م
30 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك حديقة الحيوان
أ ش أ
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أكد الدكتور رشاد رحيم مدير عام حديقة حيوان الجيزة أن اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث وصل عدد الزائرين حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم حوالى 30 ألف زائر، فيما من المتوقع أن يصل إلى 40 ألف زائر قبل نهاية اليوم.

وقال رحيم - فى تصريح اليوم الأربعاء "إن الأجازة هذا العام طويلة نسبيا، ولذلك فإنه مازال أمام المواطنين فرصة لزيارة حديقة الحيوان، متوقعا أن تحقق رقما قياسيا خلال هذه الأجازة".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنها على تواصل مستمر مع إدارة الحديقة للاطمئنان على توفير كل وسائل الراحة للزائرين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع كل الجهات المعنية لحماية المواطنين خلال زيارتهم للحديقة.

وكانت الدكتورة منى محرز قد أكدت أن حديقة حيوان الجيزة وفرت سيارات حماية مدنية خاصة بها لمواجهة حالات الطوارئ وتدريب العاملين على خطة الطوارئ ومواجهة الأزمات وإخلاء الحديقة، وعمل لوحات استرشادية للزائرين، ومظلات خشبية جديدة مثبت بها منضدة، وذلك لخدمة العائلات وكبار السن.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتكثيف التواجد الأمنى داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية والمحافظة على الزوار، وأيضا تم التنسيق مع فرق الكشافة بالمدارس والهلال الأحمر؛ لعمل معسكرات لمساعدة وتجميع الأطفال التائهين لإعادتهم إلى ذويهم.


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