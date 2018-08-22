وزیر الطيران المدنى یتفقد مطار الغردقة الدولى فی ثانى أیام عید الأضحى

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صباح اليوم، الأربعاء، مطار الغردقة الدولى، أحد أهم مطارات الجذب السياحي لمتابعة سير العمل بالمطار خلال إجازة عيد الأضحي المبارك والاطمئنان علي حركة التشغيل بالمطار، والتأكد من الانتهاء من كافة الملاحظات والتكليفات التى وجه بتنفيذها خلال جولته السابقة.

ورافق الفريق يونس المصرى – كما أوضح بيان لوزارة الطيران المدنى - خلال الجولة الطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وكان في استقبالهم الطيار صادق الشوري مدير المطار، كما تفقد الوزير صالتي السفر والوصول بالمبنيين 1 و 2 والتي تشهد كثافة في تشغيل الرحلات الدولية والداخليه خلال فترة إجازة عيد الأضحي المبارك.

واطمأن وزير الطيران المدنى، علي الإجراءات الأمنية بالمطار وتفقد مهبط الطائرات، وأعطي توجيهاته بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين، وزيادة أعداد مكاتب الجوازات في صالات الوصول والسفر لمنع حدوث أي تكدس داخل الصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمطار.

كما أعطى الفريق يونس المصرى تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستعداد الجيد للموسم السياحى الشتوى القادم والاهتمام بأعمال التجميل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمطار للزائرين والسياح القادمين من مختلف دول العالم.