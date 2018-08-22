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وزير الأوقاف يبعث رسالة شكر لأئمة بعثة الحج ويحثهم على الدعاء لمصر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:28 ص
وزير الأوقاف يبعث رسالة شكر لأئمة بعثة الحج ويحثهم على الدعاء لمصر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رسالة إلى الشيخ صبرى يس رئيس بعثة الأوقاف الدعوية لتوعية الحجاج، لحثهم على بذل المزيد من الجهد، والتزام منهج التيسير على حجاج بيت الله الحرام، والوسطية فى كل شئونهم الدعوية وحثهم على الدعاء لمصر وأهلها بكل خير.
 
و أشاد الوزير فى بيان له، بالأداء المشرف لأفراد البعثة ورئيسها مما جعلهم موضع تقدير وإشادة الجميع وفي مقدمتهم المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج المصرية ، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم والتمثيل المشرف لمصرنا العزيزة أينما حلوا.
 
 

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