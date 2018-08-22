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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:03 ص
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"هيومن رايتس ووتش" تندد باعتقال صحفيين فى نيجيريا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:00 ص
"هيومن رايتس ووتش" تندد باعتقال صحفيين فى نيجيريا عناصر من شرطة نيجيريا
أبوجا (أ ف ب)
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نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء بتزايد المضايقات بحق وسائل الإعلام وبـ"أجواء من الخوف" تبثها أجهزة أمنية فى نيجيريا، حيث أحيل صحفيان إلى المحاكمة.

وأعلنت المنظمة فى بيان أن توقيف العديد من المراسلين والناشطين، فى نيجيريا مؤخرا يسلّط الضوء على نزعة مثيرة للقلق نحو قمع حرية التعبير.

وتابعت الباحثة فى المنظمة أنييتى إيوانج أن "رمى المراسلين فى السجن بسبب تأديتهم عملهم الإعلامى يوجه رسالة ترهيب للصحفيين فى نيجيريا".

وأضافت إيوانج "على السلطات النيجيرية وقف كل المضايقات وضمان ممارسة الصحفيين لعملهم من دون خوف".

وأوقف جهاز أمن الدولة جونز أبيرى، الصحفى فى صحيفة "ويكلى سورس"، ووضعه فى الحبس الانفرادى لنحو سنتين من دون محاكمة، بحسب المنظمة.

وأوقف أبيرى على خلفية ادعاءات بوجود روابط بينه وبين متمردين فى دلتا النيجر، المنطقة الغنية بالنفط فى جنوب شرق البلاد.

 


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