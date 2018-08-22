نائب محافظ القاهرة يستقبل وفد من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، وفداً من كنيسة مارجرجس، ممثلا عن أقباط المنطقة الشمالية لتقديم التهنئة بعيد الأضحي المبارك.

وأكد نائب المحافظ تقديره للكنسية ونيافة الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد وجميع القساوسة بكنائس المنطقتين الشمالية والغربية موجه الشكر لقداسة البابا تواضروس وجميع الاقباط على التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وأن زيارة مكتبه للتهنئة بعيد الأضحى المبارك تعد تجسيدًا لروح المحبة التى تجمع بين أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين، الذين تمكنوا من خلال وحدتهم مواجهة جميع التحديات والتهديدات التى تستهدف وطنهم وفى مقدمتها الإرهاب.

وأشاد بالدور الذى يقوم به بيت العائلة المصرية وبالنتائج التى حققها فى بث روح الوحدة الوطنية من خلال التواصل مع الشباب فى المساجد والكنائس والأديرة والأندية والمراكز الشبابية، مؤكدًا أهمية إبراز النماذج الوطنية وتكريمها لتكون قدوة للشباب.

من جانبه، عبر الأب سرابا مول كاهن كنسية عزبة الورد، إن التلاحم بين المصريين فى الأعياد والمناسبات المختلفة، أصبح من القيم والثوابت التى تميز أبناء المجتمع المصري، مضيفًا أن الأعمال والأنشطة الفنية والثقافية يجب أن تعمل على دعم هذه القيم النبيلة فى المجتمع المصرى.