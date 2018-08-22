نائب محافظ الجيزة يحمل الطب البيطرى والبيئة مسئولية انتشار الذبح بالشوارع

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أن تفضيل المواطنين ذبح الأضاحى فى الشارع هو سلوك سيئ، مثل إلقاء القمامة فى الشوارع، مشيرا إلى الذبح فى الشارع يلوث البيئة ويسبب الأمراض ويؤذى المارة.

وأضاف نائب محافظ الجيزة، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن سبب انتشار الذبح فى الشوارع هو عدم سيطرة كل من الطب البيطرى والبيئة والأحياء، وقلة فرض الرقابة على شوارع الجيزة، على الرغم من كثرة تحذيرات المحافظة خلال الاجتماعات التى سبقت حلول عيد الأضحى.

وقال الهراس، "احنا قلنا هنعمل محاضر للناس اللى بتدبح فى الشارع طبقا للقانون، وقلنا كلام كتير وحذرنا آلاف المرات والناس مش بتسمع ولا بتهتم، واحنا منتظريين تقارير الأحياء عشان نشوف عملوا مخالفات ولا لأ.