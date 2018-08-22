نائب محافظ الجيزة يحمل الطب البيطرى والبيئة مسئولية انتشار الذبح بالشوارع

أكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أن تفضيل المواطنين ذبح الأضاحى فى الشارع هو سلوك سيئ، مثل إلقاء القمامة فى الشوارع، مشيرا إلى الذبح فى الشارع يلوث البيئة ويسبب الأمراض ويؤذى المارة.
وأضاف نائب محافظ الجيزة، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن سبب انتشار الذبح فى الشوارع هو عدم سيطرة كل من الطب البيطرى والبيئة والأحياء، وقلة فرض الرقابة على شوارع الجيزة، على الرغم من كثرة تحذيرات المحافظة خلال الاجتماعات التى سبقت حلول عيد الأضحى.
وقال الهراس، "احنا قلنا هنعمل محاضر للناس اللى بتدبح فى الشارع طبقا للقانون، وقلنا كلام كتير وحذرنا آلاف المرات والناس مش بتسمع ولا بتهتم، واحنا منتظريين تقارير الأحياء عشان نشوف عملوا مخالفات ولا لأ.
وكان الدكتور ماجد على، مدير مجزر المنيب أكد أنه على الرغم من فتح المجزر مجانا لذبح أضاحى المواطنين، إلا أن المجزر لم يستقبل أى حالات ذبح أضاحى فى أول أيام العيد، رغم توفير كل الإمكانيات والخدمات مجانا للمواطنين، والسماح لهم بذبح الأضحية دون دفع رسوم مع توقيع الكشف المجانى عليها.
وأضاف مدير مجزر المنيب لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر أن تذبح إحدى الجمعيات الخيرية الأضاحى الخاصة بها بالمجزر فى أول يوم، إلا أنها ذبحت فى مجزر سقارة، ما جعل مجزر المنيب لم يشهد حالات ذبح فى أول يوم.
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