مصرع 7 حوثيين بنيران الجيش اليمنى شمالى صعدة

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لقى 7 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء بنيران قوات الجيش اليمنى، فى جبهة البقع شمالى محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف -فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)- إن مواجهات ضارية نشبت بين قوات الجيش والمليشيا عقب محاولة عناصر الأخيرة التسلل إلى مواقع الجيش فى جبهه البقع.

وأكد أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا التى تكبدت 7 قتلى فى صفوفها وإصابة آخرين وتدمير طقم تابع لها، فيما لاذ البقية بالفرار، وأن جثث قتلى المليشيا الانقلابية ما تزال متناثرة فى موقع المواجهات وتم دفن ثلاث منها.

وتشهد جبهة البقع معارك واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر تتكبد فيها المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.