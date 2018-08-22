مصرع 2 إصابة 2 آخرين بحروق وتسمم فى حوادث متفرقة فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقيت طفلة مصرعها غرقا وأصيبت أخرى بحروق متفرقة كما أصيب ثالث بالتسمم فى حوادث متفرقة بدائرتى سرس الليان وأشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بغرق طفلة بترعة السرساوية بسرس الليان.

بالانتقال وقوات الإنقاذ النهرى تم انتشال جثة الطفلة "ش . ع . ج . م . أ" 10 سنوات، ومقيمة مركز أبو حماد شرقية وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة بها.

وبسؤال والدها 36 سنه، مؤهل عالي ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء قيامه بجمع الغلال من مدينة سرس الليان وحال تواجده وكريمته علي شاطئ الترعة انزلقت قدمها وسقطت بالمياه وتوفيت غرقاً ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، و أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفلة "ج . ن . ع" 9 شهور ومقيمة دائرة المركز مصابة بحروق من الدرجات الثلاث بالساقين والبطن بنسبة 45 %.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها "ن . ن . ع" 29 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت بسقوط ماء مغلى على كريمتها أثناء تواجدها بمطبخ منزلها، ولم تتهم أحدا، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .

وفى نفس السياق، تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "أ . م . ع" 6 سنوات، تلميذ ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤال خاله "ا . ع . م" 33 سنة، مؤهل متوسط ومقيم بذات الناحية، قرر بعلمه من شقيقته "عبير" ومقيمه بذات الناحية والدة الطفل لم تستجوب، بقيام نجلها بالشرب بطريق الخطأ من زجاجة بها ماء نار يستخدم في تنظيف المنزل، وأضاف أنها لم تحضر رفقة نجلها لظروفها النفسية ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

كما لقى شاب مصرعه إثر نشوب مشاجرة حادة مع عاطل لخلافات مالية فيما بينهما على تجارة الموز بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، ببلاغ من " ع . ص . ا" 56 سنة، مدرس ومقيم بدائرة المركز بوفاة نجله "علاء" 24 سنة، مؤهل عالي ومقيم بذات الناحية والمحول من مستشفى بنها الجامعي إلي مستشفي 15 مايو العام بالقاهرة وقدم تقريرا طبيا من مستشفى 15 مايو يفيد وجود كسر بقاع الجمجمة وتهتك بالمخ، وأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، واتهم "ع . م . ر" مقيم دائرة المركز لم يستجوب بالتعدي علي نجله بالضرب "بعصا خشبية" وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما علي تجارة الموز.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وفي وقت تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.