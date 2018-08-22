video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يتابع واقعة تصادم سيارتين لنقل المواد بترولية بأهناسيا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:38 م
محافظ بنى سويف يتابع واقعة تصادم سيارتين لنقل المواد بترولية بأهناسيا المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

تابع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، الإجراءات المنفذة حيال حادث تصادم سيارتين لنقل مواد بترولية على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى، بالقرب من مدخل قرية قاى مركز اهناسيا غرب المحافظة، حيث اصطدمت السيارة الخلفية بمؤخرة السيارة الأخرى ،والذى أدى إلى اشتعال جزء من مقدمة السيارة الخلفية.

 

ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء خميس أبو الفضل لمتابعة الموقف فور وقوع الحادث، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالفعل توجه إلى مكان الحادث 6 سيارات من الحماية المدنية حتى تمت السيطرة على الوضع دون وقوع أية إصابات.

 

وأكد غانم شعراوى نائب رئيس الوحدة المحلية بإهناسيا، بأنه " تنفيذاً لتوجيهات المحافظ" تم التنسيق مع المرور وشركة البترول لرفع مخلفات الحادث فى أسرع وقت ممكن وإعادة فتح الطريق، والذى تم فتحه بالفعل وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

 

ومن جانبه أكد اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، أنه تم عرض الوضع وملابسات الحادث والإجراءات المنفذة على المحافظ، مضيفاً أنه جارى التنسيق مع مسؤلى الرى والزراعة بالمحافظة لتحديد مدى تضرر مياه الرى بترعة أفلاطون الواقعة بمحيط الحادث، بعد تسرب كمية محدودة من الزيوت إلى الترعة، وتحديد مساحات الأراضى المضارة من عدمه.

 

ومن ناحيته، أكد مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة، أنه كلف مدير معمل تحليل التربة بالمديرية لأخذ عينات من التربة والزراعات، لتحديد وجود ضرر من عدمه، مشيراُ إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إخماد حريق اندلع فى سيارتين مواد بترولية بعد تصادمهما على طريق بنى سويف

بنى سويف

أخبار بنى سويف

أخبار مصر

أخبار المحافظات

تصادم سبارتين




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة