محافظ بنى سويف يتابع واقعة تصادم سيارتين لنقل المواد بترولية بأهناسيا

تابع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، الإجراءات المنفذة حيال حادث تصادم سيارتين لنقل مواد بترولية على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى، بالقرب من مدخل قرية قاى مركز اهناسيا غرب المحافظة، حيث اصطدمت السيارة الخلفية بمؤخرة السيارة الأخرى ،والذى أدى إلى اشتعال جزء من مقدمة السيارة الخلفية.

ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء خميس أبو الفضل لمتابعة الموقف فور وقوع الحادث، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالفعل توجه إلى مكان الحادث 6 سيارات من الحماية المدنية حتى تمت السيطرة على الوضع دون وقوع أية إصابات.

وأكد غانم شعراوى نائب رئيس الوحدة المحلية بإهناسيا، بأنه " تنفيذاً لتوجيهات المحافظ" تم التنسيق مع المرور وشركة البترول لرفع مخلفات الحادث فى أسرع وقت ممكن وإعادة فتح الطريق، والذى تم فتحه بالفعل وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ومن جانبه أكد اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، أنه تم عرض الوضع وملابسات الحادث والإجراءات المنفذة على المحافظ، مضيفاً أنه جارى التنسيق مع مسؤلى الرى والزراعة بالمحافظة لتحديد مدى تضرر مياه الرى بترعة أفلاطون الواقعة بمحيط الحادث، بعد تسرب كمية محدودة من الزيوت إلى الترعة، وتحديد مساحات الأراضى المضارة من عدمه.

ومن ناحيته، أكد مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة، أنه كلف مدير معمل تحليل التربة بالمديرية لأخذ عينات من التربة والزراعات، لتحديد وجود ضرر من عدمه، مشيراُ إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة.