لحجاج بيت الله.. تعرف على توقعات حالة الطقس غدا بالأراضى المقدسة

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه من حجاج بيت الله الحرام ، توقعات حالة الطقس غدا الخميس ثالث أيام العيد ، بالمملكة العربية السعودية ، وذلك تزامنا مع موسم الحج بالأراضى المقدسة.

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ، فيتوقع غدا الخميس ثالث أيام العيد، أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة و المدينة المنورة) وكذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقة جازان، وأجزاء من وسط وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الخميس ثالث أيام العيد بعدد من مدن المملكة العربية السعودية :

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة المنورة 43 32

الرياض 43 28

جدة 38 31

الدمام 45 29

تبوك 39 23

عرعر 43 25

جازان 38 31

نجران 39 24

الطائف 35 21

ينبع 40 29