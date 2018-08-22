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كل ما تريد معرفته عن ظهور النمل الأبيض بالأقصر ونتائج المكافحة × 18 معلومة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:47 ص
كل ما تريد معرفته عن ظهور النمل الأبيض بالأقصر ونتائج المكافحة × 18 معلومة مكافحة النمل الأبيض
الأقصر – أحمد مرعى
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قادت الجهات المعنية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة علي مدار الأيام الماضية لمكافحة ظهور وهجوم "النمل الأبيض" علي منازل القري في 4 مدن بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الأزمة، بالتمشيط والفحص فى البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض، للقضاء عليها أولاً بأول، وتعليمات مشددة من محافظ الأقصر محمد بدر، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للمعاونة فى أعمال المكافحة والتمشيط.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، في معلومات للقراء خطط المحافظة والمدن المختلفة للقضاء علي النمل الأبيض بالمنازل:-

1.    تشارك في الحملات مديريات الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المدن والوحدات المحلية للقضاء على حشرة النمل الأبيض

2.    أسفرت عن علاج ورش الحشرة بالمبيد فى 215 منزلاً وذلك خلال 48 ساعة مضت

3.    فرق العمل تقوم بعلاج جميع الحالات التى يتم الإبلاغ عنها

4.    أكد المحافظ أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة فى حالة انعقاد مستمر وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات من المواطنين فى مختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر

5.    غرفة الأزمات بديوان المحافظة تعمل علي التدخل الفوري لحل أزمات ظهور النمل الأبيض في منازلهم

6.    المحافظ طالب المواطنين بسرعة إبلاغ غرف العمليات حال ظهور حشرة النمل الأبيض بالمنازل

7.    يتم إجراء حصر لحالات المنازل المصابة بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية لإيجاد الحلول المناسبة

8.    زراعة الأقصر أعلنت العمل علي مكافحة حشرة النمل الأبيض فى العديد من المنازل بالبؤر المصابة فى مراكز القرنة والطود وإسنا وأرمنت

9.    تم إجراء حملة المكافحة فى 26 منزلا فى حاجر المحاميد قبلى بمركز أرمنت، و14 منزلا فى حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط بمركز أرمنت

10ـ تمت مكافحة النمل في 20 منزلا فى نجع العرب بحاجر المساوية التابعة لمركز إسنا، و10 منازل بقرية الكلابية بمركز إسنا، و37 منزلا بقرية الحميدات بمركز إسنا

11.  تم القضاء علي النمل في 10 منازل بقرية منشية النوبة بمركز الطود، و6 منازل بحاجر الأقالتة التابع لمركز القرنة

12.  يجرى استمرار عمليات المكافحة والتمشيط والفحص فى البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض

13.  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، أعلن متابعة مشكلة انتشار حشرة "النمل الأبيض" بمنازل وقرى الأقصر

14.   وجه رئيس الوزراء بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمواجهتها

15. طالب رئيس الوزراء وزير الزراعة ومحافظ الأقصر بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمجابهتها

16. من أسباب ظهور حشرة النمل الأبيض سلوك الأفراد فى القيام بالبناء بشكل عشوائى وعدم معاملة التربة قبل البناء باتخاذ طرق الوقاية

17. تخزين المخلفات الزراعية من الحطب والقش داخل المنازل وفى الأماكن المحيطة بالمنازل يصيبها بالنمل الأبيض

18.  النمل الأبيض يظهر بالمبانى المقامة على الأراضى الصحراوية أو المتأخمة لها

 


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