عامل يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بالصف

كتب - بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيق زوجته بإطلاق النار عليه بسبب خلافات أسرية بالصف، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بالصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل أطلق النار على شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.