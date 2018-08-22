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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:50 م
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ضبط أسد هارب فى زمن قياسى دون وقوع اصابات فى الكويت

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:22 م
ضبط أسد هارب فى زمن قياسى دون وقوع اصابات فى الكويت أسد - أرشيفية
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أعلن نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية على القطان ضبط أسد هارب فى منطقة كبد، اليوم الأربعاء، دون وقوع أية إصابات بين صفوف المواطنين أو الوافدين.

وأوضح القطان - فى تصريح صحفى - أن الإدارة كانت قد تلقت بلاغا من وزارة الداخلية الكويتية صباح اليوم بوجود أسد بمنطقة كبد، مشيرا الى أن الجهات المختصة تفاعلت مع الحادث بشكل سريع، وتم ضبط الأسد في زمن قياسي ونقله الى حديقة الحيوان.

وأضاف أن الأسد كان قد هرب من جهة غير معلومة، لافتا الى أنه سيتم التنسيق وتكثيف الجهود مع وزارة الداخلية؛ للكشف عن هوية صاحب الأسد، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه؛ حيث أن تربية الحيوانات المفترسة مخالفة للقانون الكويتى، لما تشكله من تهديد لأمن وسلامة الأفراد.


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أسد هارب

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