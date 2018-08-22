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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:57 م
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صور.. سقوط شجرة أمام مجمع سينما جلاكسى بمصر القديمة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:29 م
صور.. سقوط شجرة أمام مجمع سينما جلاكسى بمصر القديمة سقوط شجرة امام سينما بمصر القديمة
كتب سيد الخلفاوى
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شهدت منطقة مجمع سينما جلاكسى بشارع عبد العزيز آل سعود بمصر القديمة، سقوط إحدى الأشجار، وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة وإدارة الحدائق وفرع هيئة النظافة، برفقة قسم شرطة مصر القديمة وإدارة المرور وتم التعامل الفورى مع الموقف ورفع المخلفات.
 
وقال محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالحى تواصل عملها على مدار 24 ساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك تحسبا لأى طارئ.
 
وأضاف رئيس حى مصر القديمة، أنه فى إطار استعدادات الحى لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك تم القيام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات وتأمين الطريق لحديقة الفسطاط بتواجد كافه الجهات الأمنية من قسم شرطة مصر القديمة وشرطة المرافق والأجهزة التنفيذية متمثلة فى فرع هيئة النظافة وإدارة الاشغالات بالحى .
 

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