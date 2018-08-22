video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. تزايد الإقبال على حديقة الحيوان بالجيزة ثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:59 ص
صور.. تزايد الإقبال على حديقة الحيوان بالجيزة ثانى أيام عيد الأضحى حديقة الحيوان
كتب أسامة طلعت
إضافة تعليق
شهدت حديقة الحيوانات بالجيزة، إقبالا كبيراً، تزامناً مع احتفال المواطنين ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وقد تزينت الحديقة لاستقبال زوارها بالعديد من المقاعد للعائلات، وكبار السن والمساحات الخضراء المسموح الجلوس فوقها، أو لعب الكرة، وسادت حالة من البهجة بين المحتفلين.
 
كان الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، قد أكد أن الحديقة استقبلت منذ صباح اليوم الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى المبارك 6 آلاف زائر حتى الآن، مشيرا إلى أن معدل الإقبال فى زيادة مستمرة، متوقعا أن معدل الإقبال هذا العيد سيكون أكبر من الأعياد الماضية.
 
صور حديقة الحيوان (1)
 

صور حديقة الحيوان (2)
 

صور حديقة الحيوان (3)
 

صور حديقة الحيوان (4)
 

صور حديقة الحيوان (5)
 

صور حديقة الحيوان (6)
 

صور حديقة الحيوان (7)
 

صور حديقة الحيوان (8)
 

صور حديقة الحيوان (9)
 

صور حديقة الحيوان (10)
 

صور حديقة الحيوان (11)
 

صور حديقة الحيوان (12)
 

صور حديقة الحيوان (13)
 

صور حديقة الحيوان (14)
 

صور حديقة الحيوان (15)
 

صور حديقة الحيوان (16)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المحافظات ترفع شعار "العيد فرحة".. الأسر تحتفل بالمنتزهات والكورنيش والقناطر وحديقة الحيوان والمراكب النيلية.. تكثيف أمنى خلال الاحتفالات.. والمواطنون يزورون المقابر بصحبة أطفالهم

صور.. حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 6 آلاف زائر حتى الآن فى ثانى أيام العيد

حديقة الحيوان

عيد الاضحى

احتفالات عيد الاضحى




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة