صور.. تزايد الإقبال على حديقة الحيوان بالجيزة ثانى أيام عيد الأضحى

كتب أسامة طلعت

شهدت حديقة الحيوانات بالجيزة، إقبالا كبيراً، تزامناً مع احتفال المواطنين ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وقد تزينت الحديقة لاستقبال زوارها بالعديد من المقاعد للعائلات، وكبار السن والمساحات الخضراء المسموح الجلوس فوقها، أو لعب الكرة، وسادت حالة من البهجة بين المحتفلين.

كان الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، قد أكد أن الحديقة استقبلت منذ صباح اليوم الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى المبارك 6 آلاف زائر حتى الآن، مشيرا إلى أن معدل الإقبال فى زيادة مستمرة، متوقعا أن معدل الإقبال هذا العيد سيكون أكبر من الأعياد الماضية.