صور.. انحناءة وزيرة خارجية النمسا لبوتين خلال حفل زفافها تثير الغضب

فيينا (رويترز)

تعرضت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، لعاصفة من الانتقادات الثلاثاء، بعد أن انحنت بشدة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال حفل زفافها وقال المنتقدين إن هذه اللفتة الساذجة ستضر بسمعة النمسا.

وكان بوتين نجم المدعوين إلى حفل زفاف كنايسل فى قرية نمساوية مطلع الأسبوع وإن لم يكن من المعروف أنه صديق حميم للوزيرة النمساوية.

وأظهرت مقاطع مصورة كنايسل تختتم رقصة فالس مع بوتين بانحناءة شديدة فى لفتة قالت بعض وسائل الإعلام إنها تعطى دعاية للكرملين وتضر بالنمسا لسنوات قادمة، وقالت صحيفة دير ستاندرد "جثو كنايسل على ركبتيها أمام بوتين عار".

وأضافت "وزيرة الخارجية فقدت كل مصداقيتها بسبب الطريقة التى عاملت بها فلاديمير بوتين"، وكان حزب الحرية اليمينى المتطرف الذى أبرم اتفاق تعاون مع حزب روسيا المتحدة بزعامة بوتين قد عين كنايسل (53 عاما) وزيرة للخارجية. وكنايسل خبيرة فى شؤون الشرق الأوسط وتتقن عدة لغات وليس لها انتماءات سياسية.



وزيرة خارجية النمسا ترقص مع بوتين



وزيرة خارجية النمسا تقدم الورد لبوتين



وزيرة خارجية النمسا تقف بجوار بوتين