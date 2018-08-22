"زراعة الأقصر" تعلن مواصلة حملات مواجهة النمل الأبيض بالقرى

الأقصر - أحمد مرعى

تواصل مديرية الزراعة حملاتها المكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بقيادة المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، للقضاء على حشرة النمل الأبيض التى ظهرت فى 4 مدن ومراكز بالمحافظة وهى الطود وإسنا وأرمنت والقرنة، والعمل على الحد من أضرارها، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمجابهة الأزمة والتصدى لها بمنازل وقرى الأقصر.

وأشار عبد الراضى، إلى أن مهندسى المكافحة بمديرية الزراعة يقومون برش المبيدات بالمنازل والمناطق المصابة لمكافحة النمل الأبيض، ويتم التعامل فوراً مع أى شكوى تصل إلى غرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة، حيث يتم توجيه فرق مكافحة على الفور للأماكن المتواجد بها النمل الأبيض والتعامل معها مباشرة، وذلك فى اطار تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية "الزراعة – الصحة – البيئة – رؤساء المدن والوحدات المحلية" للمعاونة فى أعمال المكافحة والتمشيط.

ونوه وكيل وزارة الزراعة، إلى أن أسباب ظهور حشرة النمل الأبيض يرجع إلى سلوك الأفراد فى القيام بالبناء بشكل عشوائى وعدم معاملة التربة قبل البناء باتخاذ طرق الوقاية، وتخزين المخلفات الزراعية من الحطب والقش داخل المنازل وفى الأماكن المحيطة بالمنازل، كما أنها تظهر بالمبانى المقامة على الأراضى الصحراوية أو المتاخمة لها.