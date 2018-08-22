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تعرف على الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن من بداية موسم الحج ليوم عرفة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:59 ص
تعرف على الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن من بداية موسم الحج ليوم عرفة الحج
كتب محمد رضا
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تحرص المملكة العربية السعودية بكافة هيئاتها ووزاراتها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، الأمر الذى برز خاصة فى الخدمات الصحية والإرشادات الموجهة للحجيج خلال أداء المناسك، وكذلك جهود رجال الأمن فى توفير الأمان اللازم للحجاج خلال المشاعر والانتقالات ومراحل التفويج المختلفة.

 

الخدمات الصحية المقدمة للحجاج
الخدمات الصحية المقدمة للحجاج

 

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1439 هـ من مطلع شهر ذى القعدة وحتى يوم عرفه، فأن الصحة السعودية، أجرت لحجاج بيت الله الحرام، 178 عملية مناظير، 527 عملية قسطرة، 33 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى معالجة 14 حالة ضربات حرارة و61 حالة إرهاق حرارى، فيما دخل إلى المستشفيات 2792 حالة، كذلك أجريت 1634 جلسة غسيل كلوى، و557 عملية جراحية.

 

خدمات ضيوف الرحمن فى السعودية
خدمات ضيوف الرحمن فى السعودية

 


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