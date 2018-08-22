تحرير 1404 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1404 مخالفة مرورية متنوعة و شملت475 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و61 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و73 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و110 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو39 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 34 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 41 رخصة لمخالفة البيئة و 101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 29رخصة لمخالفة خط السير و31 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و31 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 19 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 72 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 14مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و24 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 9سيارات متروكة و54 مخالفة إزالة فاميه وتحرير32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و27 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير39 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.