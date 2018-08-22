بوتين: أوروبا بحاجة لمشروع "التيار الشمالى-2"

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن أوروبا بحاجة لمشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" بسبب زيادة مستوى استهلاك الغاز فى أوروبا وشح احتياطات الغاز الأوروبى.

وقال بوتين ، فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء ، إن أوروبا بحاجة لمشروع (التيار الشمالي-2) ، وهذا مشروع مهم لأوروبا ، وإن حجم الاستهلاك ، بما فى ذلك فى أوروبا ، يرتفع ، إذ رفعت شركة "غازبروم" الروسية صادراتها إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 13 بالمئة ، مشيرا إلى أن احتياطات الغاز فى دول أوروبية مثل النرويج وبريطانيا تتقلص ، وإن روسيا مستعدة للمنافسة مع الجميع ، ونعول على منافسة عادلة فى إطار القانون الدولى.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين من خطوط أنابيب الغاز بقدرة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسى عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا ، ومن المخطط بناء خط الأنابيب الجديد بجوار خط "التيار الشمالي".

وقد وافقت الحكومة السويدية فى وقت سابق على طلب شركة "نورد ستريم 2 إى جي" بناء "التيار الشمالي-2" فى المنطقة الاقتصادية للبلاد فى بحر البلطيق.