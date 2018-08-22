الهند ترفض المساعدات الخارجية بسبب الفيضانات وتؤكد نعتمد على الجهود المحلية

أ ف ب

رفضت الهند الأربعاء عرضا من الحكومة الإماراتية بتقديم مئة مليون دولار لمساعدة منكوبى الفيضانات فى ولاية كيرالا فى جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية فى بيان أن "الحكومة، وتماشيا مع السياسة القائمة، تلتزم تلبية احتياجات الإغاثة وإعادة التأهيل عبر الجهود المحلية".

وليست المرة الأولى التى ترفض فيها الهند مساعدات خارجية بعد كوارث. وتابعت الوزارة أن الأموال الخارجية يمكن أن يتم التبرع بها حصرا عبر أفراد أو مؤسسات من الهند.

ودعا رئيس حكومة ولاية كيرالا إلى محادثات "على أعلى مستوى" مع الحكومة المركزية من أجل قبول المساعدة الإماراتية.