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النشرة المرورية.. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة ثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:03 ص
النشرة المرورية.. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة ثانى أيام عيد الأضحى المرور- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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شهدت الطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، "ثانى أيام عيد الأضحى"، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات والتيسير على قائدى السيارات العابرة من وإلى الطرق السريعة، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، كما انتظمت الحركة جزئيا بمحيط جامعة القاهرة نتيجة لأعمال إنشاء نفق بميدان النهضة.

 

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.


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