الصين والهند تتعهدان بتعزيز العلاقات والتبادلات العسكرية

بكين أ ش أ

تعهدت الصين والهند بتعزيز العلاقات بين البلدين والتبادلات العسكرية بينهما، جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الدولة الصينى، وزير الدفاع "وى فنغ خه"، الذى يزور الهند حاليا، مع رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودي".

وقال رئيس الوزراء الهندى - خلال اللقاء، وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إن الدولتين تشتركان فى صداقة تعود إلى عصور قديمة وبينهما مصالح مشتركة كثيرة، ويتعين عليهما التعاون ودعم بعضهما البعض من أجل تحقيق "تعاون مربح" للطرفين.

ودعا "مودي" إلى تعزيز التبادلات والتعاون بين جيشى البلدين من أجل الحفاظ المشترك على استقرار أوسع.

من جانبه، قال وزير الدفاع الصينى إنه بتوجيهات زعيمى البلدين، تعززت العلاقات الثنائية والعلاقات بين الجيشين من خلال التعايش الودى والتعاون المربح للطرفين.

وأعرب عن قناعته بأن زيارته الحالية للهند ستساعد فى تنفيذ التوافق الذى توصل إليه زعيما البلدين، وتعميق التبادلات العسكرية والأمنية والتعاون العسكرى والأمنى وبناء الثقة المتبادلة.

وأضاف أن البلدين عليهما الحفاظ المشترك على السلام والهدوء فى المنطقة الحدودية من أجل الإسهام فى شراكة تنمية أوثق.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الوطنى الصينى خلال زيارته محادثات مع وزيرة الدفاع الهندى "نيرمالا سيثارامان" بشأن تعزيز التعاون العسكرى والحفاظ على استقرار الحدود.