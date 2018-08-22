video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين والهند تتعهدان بتعزيز العلاقات والتبادلات العسكرية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:17 ص
الصين والهند تتعهدان بتعزيز العلاقات والتبادلات العسكرية عناصر من الجيش الهندى
بكين أ ش أ
إضافة تعليق

تعهدت الصين والهند بتعزيز العلاقات بين البلدين والتبادلات العسكرية بينهما، جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الدولة الصينى، وزير الدفاع "وى فنغ خه"، الذى يزور الهند حاليا، مع رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودي".

وقال رئيس الوزراء الهندى - خلال اللقاء، وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إن الدولتين تشتركان فى صداقة تعود إلى عصور قديمة وبينهما مصالح مشتركة كثيرة، ويتعين عليهما التعاون ودعم بعضهما البعض من أجل تحقيق "تعاون مربح" للطرفين.

ودعا "مودي" إلى تعزيز التبادلات والتعاون بين جيشى البلدين من أجل الحفاظ المشترك على استقرار أوسع.

من جانبه، قال وزير الدفاع الصينى إنه بتوجيهات زعيمى البلدين، تعززت العلاقات الثنائية والعلاقات بين الجيشين من خلال التعايش الودى والتعاون المربح للطرفين.

وأعرب عن قناعته بأن زيارته الحالية للهند ستساعد فى تنفيذ التوافق الذى توصل إليه زعيما البلدين، وتعميق التبادلات العسكرية والأمنية والتعاون العسكرى والأمنى وبناء الثقة المتبادلة.

وأضاف أن البلدين عليهما الحفاظ المشترك على السلام والهدوء فى المنطقة الحدودية من أجل الإسهام فى شراكة تنمية أوثق.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الوطنى الصينى خلال زيارته محادثات مع وزيرة الدفاع الهندى "نيرمالا سيثارامان" بشأن تعزيز التعاون العسكرى والحفاظ على استقرار الحدود.

 


إضافة تعليق

الصين

الهند

تعزيز العلاقات

التبادلات العسكرية

أخبار الصين

أخبار الهند




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة