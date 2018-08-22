استقرار الطقس اليوم فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة

كتب محمد رضا

أعلن الناطق الرسمى للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه لا ظواهر جوية حادة على المشاعر، مشيرا إلى وجود استقرار نسبى خلال الأيام المقبلة على منى والعاصمة المقدسة مع بقاء درجات الحرارة فى معدلاتها بين 41 إلى 44 فى الظهيرة ونشاط فى الرياح السطحية.



حالة الطقس فى المشاعر المقدسة

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى رسالتها الإرشادية التى تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن حالة الطقس المتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1439هـ فى منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة، اليوم الأربعاء، وهى الآتى:

مكة المكرمة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة 42 درجة مئوية، الرطوبة 55%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية.

عرفات: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة 42 درجة مئوية، الرطوبة 55%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية.

منى: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة 41 درجة مئوية، الرطوبة 60%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية.

مزدلفة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة 42 درجة مئوية، الرطوبة 60%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية.

المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئى، الحرارة 43 درجة مئوية، الرطوبة 20%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية.

جدة: الطقس: رياح نشطة، الحرارة: 40 درجة مئوية، الرطوبة: 75%.