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استخراج جثة أم وابنتها من أسفل منزل منهار فى سوهاج

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:51 م
استخراج جثة أم وابنتها من أسفل منزل منهار فى سوهاج جثة
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من إستخراج جثة ربة منزل من أسفل أنقاض إنهيار من جزء بمنزل بناحية قرية القرامطة دائرة مركز جزيرة شندويل عقب تمكن الأهالى من استخراج نجلتها جثة هامدة قبلها بساعات.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل بناحية قرية القرامطة غرب دائرة مركز جزيرة شندويل وإستخراج جثة لطفلة وبعدها تم إستخراج جثة والدتها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف علها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد الضبع رئيس مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بإنهيار جزئى بمنزل ملك ناصر أبوالوفا ياسين نتج عن الإنهيار وفاة منه ناصر نجلة ملك المنزل والتى تم إستخراج جثتها بمعرفة الأهالى ووفاة والدتها سيده لطفى السيد 40 سنة والتي تم إستخراج جثتها بمعرفة قوات الإنقاذ البرى.

تم فرض كردونا أمنيا حول المنطقة وتم إخطار الوحدة المحلية وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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