إندونسيا تقضى بسجن بوذية 18 شهرا لانتقادها صوت الأذان

كتب: أحمد علوى

حكمت محكمة إندونيسية بسجن سيدة بوذية 18 شهرا لاتهامها بإهانة الإسلام بعد احتجاجها بسبب ارتفاع صوت أذان مسجد فى عاصمة مقاطعة سومطرة الشمالية.

ووفقا لصحيفة فرانس اويست الفرنسية، أدان رئيس لجنة القضاة وايحيو بريستيو ميليانا (44 عاما) المتهمة بإهانة الإسلام الذى يعتنقه 88% من أكثر من 260 مليون إندونيسى.

ووقع حادث الاعتراض على صوت أذان المسجد فى عام 2016، وأعقبه احتجاجات لمسلمين ضد الجالية الصينية وعشرات المعابد البوذية فى مدينة تانجونج بالاى الساحلية فى سومطرة الشمالية.

واعتقلت السلطات 19 شخصا بسبب أعمال الشغب واتهموا وأدينوا بالسجن بين شهر وأربعة أشهر فى جرائم تتضمن سلب وتخريب ممتلكات وتحريض على العنف.