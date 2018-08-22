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أسعار الذهب تواصل الاستقرار.. وعيار 21 يسجل 601 جنيه للجرام

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:37 ص
أسعار الذهب تواصل الاستقرار.. وعيار 21 يسجل 601 جنيه للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب ــ إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2018 ـ 8 ـ 22 بعد ارتفاعها أمس بقيمة 3 جنيهات قياسا على آخر أسعار سجلها المعدن النفيس أول أمس الإثنين.

 

 وكشف تجار فى سوق الصاغة حدوث رواج فى مبيعات الذهب خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر حوالى 601 جنيه، فيما سجل سعر عيار 18 حوالى 515 جنيهاً وبلغ سعر عيار 24 حوالى 687 جنيها للجرام، وهذه الأسعار قد تشهد بعض الزيادة خلال الساعات القادمة إذا تحركت أوقية الذهب مرة أخرى.

 

وتسجل أوقية الذهب 1194 دولارا منذ أمس مرتفعة حوالى 7 دولارات ليتعافى الذهب بعد موجة كبيرة من الانخفاضات طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليسجل الذهب ارتفاع بنسبة 0.65%، وبلغ سعر الجنيه الذهب ويزن  8 جرامات من الذهب عيار 21 حوالى 4808 جنيها فى أسواق الصاغة.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

 

وربما تشهد أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.

 

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن هبوط أسعار الذهب الأيام الماضية أدى إلى انتعاش حركة المبيعات وكذلك تحرك السوق بعد فترة كبيرة من الركود.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مبيعات الذهب خلال احتفالات عيد الأضحى ساهمت أيضا بضورة ملحوظة فى تحريك المياة الراكدة فى سوق الذهب وانتعاش المبيعات.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( الذهب .....والوطن )) !!!

...و...و مساء الخير ......اللي مضيع دهب في سوق الدهب يلقاه ....واللي مضيع حبيب يمكن يومين وينساه ....لكن اللي يضيع وين الوطن يلقاه ......فلنحافظ على مصرنا ....وطننا ...التي هي أغلى من دهب الدنيا كلها ....اللهم أحفظ مصرنا من كيد أعدائها ...وأحفظ شعبها بعين رعايتك يارب .....كل سنه ووطنا مصرنا ونحن كلنا طيبين ...............مسااااااااااااااء الفل .

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