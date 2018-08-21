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2 مليون مسلم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك فى إسبانيا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:04 م
2 مليون مسلم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك فى إسبانيا مسلمون يصلون فى مسجد المركز الإسلامى فى مدريد
كتبت فاطمة شوقى
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يحتفل ما يقرب من 2 مليون مسلم فى إسبانيا بعيد الأضحى المبارك، منهم 2000 مسلم إسبانى يؤدون فريضة الحج فى مكة المكرمة، وسمحت اللجنة الإسلامية بإجازة للعمال فى أول أيام العيد.

ووفقا للمفوضية الإسلامية الإسبانية، فأن هذه المجموعة من الحجاج المسلمين هى جزء من الحصة السنوية للتأشيرة المخصصة لإسبانيا، والتى تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وتم الاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى بـ 5000 حمل وتوفير 23 مكان للذبح.

ووفقا لمجلة "أوى" الإسبانية، فأن ما يقرب من 20 ألف مسلم يحتفلون بعيد الأضحى فى اكسترامادورا الإسبانية، مشيرة إلى أن هذا العيد يمثل أهمية دينية كبيرة بالنسبة للمسلمين لأنه يتوافق مع الحج إلى بيت الله، وهو أحد أركان العبادة الخمسة.

وأشارت المجلة إلى أن عدد كبير من مسلمى اكسترامادورا توجهوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

ونشرت قناة "اولتيما اورا" الإسبانية تسجيل فيديو لصلاة أكثر من 4000 مسلم للصلاة فى بالما دى مايوركا.


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